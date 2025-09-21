Era fatta poi si sono inventati l’eurogol

"Sul 2-1 pensavo di vincerla: poi si sono inventati l’eurogol.". Davide Dionigi è soddisfatto, però la vittoria era lì vicina. "Siamo andati sotto per autorete, prima avevamo creato con Tavsan. Siamo stati bravi a recuperare. Bello che dopo il loro 2-2, che poteva tagliarci le gambe, abbiamo costruito altre due palle gol per il 3-2". Una partita che non ha annoiato. "Giocata a viso aperto, complimenti a noi ma anche al Catanzaro. Nel finale si è anche sentito il caldo. Peccato non aver concretizzato le tante occasioni avute.". Difensivamente si è lavorato bene su Iemmello. "Loro sono forti nel trovare trame interne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

