Equitazione l’Italia chiude ottava agli Europei di completo Vittoria Panizzon 25ma vincono la Germania e Laura Collett
A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, si chiudono con la prova di salto ostacoli gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: l’ Italia, a causa del ritiro di uno dei binomi in gara, scivola all’ ottavo posto conclusivo nella graduatoria a squadre, mentre a livello individuale la migliore tra gli azzurri in gara è Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, 25ma. La classifica individuale viene vinta dalla britannica Laura Collett su London 52, che conquista la medaglia d’oro con 27.0, andando a precedere il tedesco Michael Jung su Fischerchipmunk FRH, d’argento a quota 28.3, e l’altro britannico Tom McEwen su JL Dublin di bronzo con 33. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: equitazione - italia
Equitazione: l’Italia prova a stupire agli Europei 2025 di salto ostacoli
Equitazione: Italia al 5° posto dopo la prima giornata. Comanda la Gran Bretagna
Equitazione, Piergiorgio Bucci entra in top ten e trascina l’Italia in finale agli Europei di salto ostacoli
Oggi il Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare ha accolto 13 nuovi atleti, pronti a rappresentare con orgoglio i colori della Forza Armata e dell'Italia ? Dalla ginnastica ritmica all’atletica, dall’equitazione al beach volley, fino a canoa, badminton, biathlon - facebook.com Vai su Facebook
Equitazione, l’Italia chiude ottava agli Europei di completo. Vittoria Panizzon 25ma, vincono la Germania e Laura Collett - A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, si chiudono con la prova di salto ostacoli gli Europei senior 2025 di completo dell'equitazione: l'Italia, a causa ... Lo riporta oasport.it