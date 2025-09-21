Equitazione l’Italia chiude ottava agli Europei di completo Vittoria Panizzon 25ma vincono la Germania e Laura Collett

A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, si chiudono con la prova di salto ostacoli gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: l’ Italia, a causa del ritiro di uno dei binomi in gara, scivola all’ ottavo posto conclusivo nella graduatoria a squadre, mentre a livello individuale la migliore tra gli azzurri in gara è Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, 25ma. La classifica individuale viene vinta dalla britannica Laura Collett su London 52, che conquista la medaglia d’oro con 27.0, andando a precedere il tedesco Michael Jung su Fischerchipmunk FRH, d’argento a quota 28.3, e l’altro britannico   Tom McEwen su JL Dublin di bronzo con 33. 🔗 Leggi su Oasport.it

