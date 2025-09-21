L’Italia del salto ostacoli trova un’importante gara a St. Tropez, nell’ultima tappa della stagione regolare della League of Nations, andando a staccare il pass per le Finals di Barcellona, dei prossimi 2-5 ottobre. Gli azzurri, in formazione con Riccardo Pisani (su Chatolinue Ps), Emanuele Camilli (Chacareno Ps), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) e Piergiorgio Bucci (Hantano), colgono un pesantissimo secondo posto – da 90 punti – chiudendo con il crono di 206.23 e 16 penalità, alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice di tappa con 213.91 e 15 penalità, e davanti al Belgio, terzo con 209.89 ma con 17 penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Italia del salto ostacoli splendida a St. Tropez! Secondo posto e Finals conquistate