Equitazione | Italia del salto ostacoli splendida a St Tropez! Secondo posto e Finals conquistate
L’Italia del salto ostacoli trova un’importante gara a St. Tropez, nell’ultima tappa della stagione regolare della League of Nations, andando a staccare il pass per le Finals di Barcellona, dei prossimi 2-5 ottobre. Gli azzurri, in formazione con Riccardo Pisani (su Chatolinue Ps), Emanuele Camilli (Chacareno Ps), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) e Piergiorgio Bucci (Hantano), colgono un pesantissimo secondo posto – da 90 punti – chiudendo con il crono di 206.23 e 16 penalità, alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice di tappa con 213.91 e 15 penalità, e davanti al Belgio, terzo con 209.89 ma con 17 penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: equitazione - italia
Equitazione: l’Italia prova a stupire agli Europei 2025 di salto ostacoli
Equitazione: Italia al 5° posto dopo la prima giornata. Comanda la Gran Bretagna
Equitazione, Piergiorgio Bucci entra in top ten e trascina l’Italia in finale agli Europei di salto ostacoli
Oggi il Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare ha accolto 13 nuovi atleti, pronti a rappresentare con orgoglio i colori della Forza Armata e dell'Italia ? Dalla ginnastica ritmica all’atletica, dall’equitazione al beach volley, fino a canoa, badminton, biathlon - facebook.com Vai su Facebook
Equitazione: Italia del salto ostacoli splendida a St. Tropez! Secondo posto e Finals conquistate; Salto ostacoli: il Team Italia a La Coruña per l’Europeo 2025; Campionati Europei Giovanili di salto ostacoli: ecco gli azzurrini convocati.
Equitazione, l’Italia si presenta agli Europei di completo con sei binomi - A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, è tutto pronto per gli Europei senior 2025 di completo dell'equitazione: da giovedì 18 a domenica 21 settembre si ... Segnala oasport.it
Il gotha dell’equitazione ad Ascoli, allo Squarcia in gara 170 cavalieri. Nel weekend terza edizione del concorso di salto a ostacoli - ASCOLI Tutto è pronto al campo sportivo Squarcia per l’attesa terza edizione del concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli. msn.com scrive