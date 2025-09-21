Equitazione | Gilles Thomas sbanca New York È suo il Global Champions Tour nella Grande Mela

Gilles Thomas non tradisce le attese. Nella 12esima tappa del Global Champions Tour 2025, disputata a New York, il cavaliere belga infatti si è imposto sul percorso statunitense. Con il crono di 31.03 al jump off, con un doppio netto (prima nel round d’apertura e poi allo spareggio), il classe 1998 – in sella a Qalista DN – ha preceduto nell’ordine il connazionale Thibault Philippaerts, secondo con 31.72 (montante Pittman vh Lilleveld) e la svizzera Nadja Peter Steiner, terza a 32.69 in sella a Nice van’t Zorgvliet; in un concorso che non ha visto italiani al via, complice anche la gara di League of Nations tenutasi a St. 🔗 Leggi su Oasport.it

