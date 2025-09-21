Equinozio d’autunno 2025 quest’anno l’estate dura un giorno in più | ecco quando cade e perché il giorno non è sempre lo stesso

Quest’anno l’estate durerà un giorno in più del solito. Infatti, per il 2025, l’equinozio di autunno è previsto per lunedì 22 settembre alle 8.30, l’orario in cui si inizierà di fatto l’autunno astronomico. Il 22 settembre, in ogni angolo della terra, la giornata sarà composta precisamente da 12 ore di buio e 12 ore di luce. L’equinozio, termine che deriva dal latino “aequa nox” (notte uguale al giorno), rappresenta quel momento esatto in cui “il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste) abbandona l’emisfero celeste boreale per entrare in quello australe”, come spiega l’ Istituto Nazionale di Astrofisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Equinozio d’autunno 2025, quest’anno l’estate dura un giorno in più: ecco quando cade e perché il giorno non è sempre lo stesso

