Equinozio d' autunno 2025 | ecco perché non è il 21 ma il 22 settembre

L'autunno inizia ufficialmente lunedì 22 settembre, non in questa domenica 21. La teoria vuole che il giorno, nell'equinozio, sia lungo come la notte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Equinozio d'autunno 2025: ecco perché non è il 21, ma il 22 settembre

L’orologio più grande del mondo si trova a Roma: ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno

Acuì, equinozio d’autunno nel bosco

Arriva l'autunno, cos'è l'equinozio e quando cade - L'estate è ufficialmente giunta al termine e manca pochissimo al primo giorno di autunno. Secondo adnkronos.com

L'equinozio d'autunno 2025 cade anche quest’anno il 22 settembre: ecco perché - Si avvicina l'Equinozio d'autunno 2025, che anche quest'anno cade il 22 settembre: scopri per quale motivo e qual è il suo reale significato. Si legge su gazzetta.it