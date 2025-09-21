Episodio imperdibile della famiglia Addams da vedere prima della terza stagione di mercoledì

Prima dell’attesa uscita della terza stagione di Wednesday su Netflix, è consigliabile approfondire le origini e i personaggi della famiglia Addams, in particolare attraverso un episodio chiave della serie originale del 1964. La conoscenza delle radici di questi personaggi permette di apprezzare meglio le influenze e le novità introdotte nella moderna interpretazione targata Tim Burton. riscoprire The Addams Family: stagione 2, episodio 2. Per comprendere a fondo il personaggio di Ophelia Frump, figura centrale nel futuro sviluppo di Wednesday, è fondamentale rivedere l’episodio intitolato “Morticia’s Romance: Part 1”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Episodio imperdibile della famiglia Addams da vedere prima della terza stagione di mercoledì

