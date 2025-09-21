Enzo Miccio e la tragedia del fidanzato morto giovane | un dolore senza fine chi era Laurent Miralles?
La perdita di una persona amata è una ferita profonda, che segna per sempre la vita di chi resta. Per Enzo Miccio, celebre wedding planner e volto noto della televisione italiana, il 2025 è stato segnato da un evento drammatico: la scomparsa prematura del suo storico compagno, Laurent Miralles. Un dolore immenso che Miccio ha condiviso con i suoi follower attraverso un commovente messaggio sui social, rivelando la sofferenza di un amore che, seppur concluso da qualche tempo, aveva lasciato un segno indelebile nel suo cuore. Enzo Miccio e la tragedia del compagno scomparso: la confessione. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Enzo Miccio ha annunciato con profonda tristezza la morte di Laurent Miralles, sottolineando l’impossibilità di accettare una perdita così improvvisa. 🔗 Leggi su Donnapop.it
