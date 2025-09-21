L’Aviazione degli Stati Uniti accelera la modernizzazione strategica con l’arrivo del secondo B-21 Raider, un bombardiere stealth di sesta generazione concepito per ridefinire la deterrenza nucleare e convenzionale. Tale dinamica rafforza significativamente la capacità del Dipartimento dell’Air Force di condurre test approfonditi e preparare le strutture di supporto, ponendo le basi per l’entrata in servizio operativa di una piattaforma destinata ad essere protagonista delle dinamiche geopolitiche future. Cosa sappiamo. Il secondo velivolo di prova B-21 Raider è atterato l’11 settembre alla base di Edwards, in California, segnando un passo decisivo nel programma di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Entra in scena il secondo B-21 Raider: il bombardiere stealth Usa che cambia la deterrenza