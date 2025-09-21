L’amore fra Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli è finito nel 2002. Qualche anno dopo, il tenore ha incontrato Veronica Berti, che nel 2014 è diventata la sua seconda moglie. La coppia ha poi avuto una figlia, Virginia, che ha suggellato il loro amore dopo diverso tempo dal loro primo incontro. La sua ex, comunque, non ha mai rivelato i motivi della fine del matrimonio e anche i dettagli del divorzio milionario sono rimasti segreti. Di certo, hanno cercato di rimanere in buoni rapporti, nonostante l’addio, per amore dei due figli che oggi sono adulti. Secondo alcune indiscrezioni, a portare alla fine delle nozze sarebbero stati i continui impegni dell’artista e l’insofferenza di lei per le continue indiscrezioni su alcuni possibili tradimenti che non hanno mai trovato conferma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Enrica Cenzatti, chi è l’ex e prima moglie di Andrea Bocelli (un divorzio milionario)