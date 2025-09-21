La nuova polemica delle opposizioni sull'apparizione di Giorgia Meloni su Rai Uno appare ridicola agli occhi dei più, tanto più che il presidente del Consiglio è intervenuto a Domenica In per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. A sinistra sono tornati all'attacco con l'adagio di "TeleMeloni" e sono riusciti a coinvolgere anche il conflitto in Palestina. Ma proprio per smorzare questa polemica incompensibile è dovuto intervenire direttamente il presidente del consiglio con una nota affidata ai social, sottolineando lo stupore per le accuse mosse all'unisono dal "campo largo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Ennesima polemica sul nulla". Meloni replica alle accuse delle opposizioni dopo Domenica In