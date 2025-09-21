Ennesima polemica sul nulla Meloni replica alle accuse delle opposizioni dopo Domenica In
La nuova polemica delle opposizioni sull'apparizione di Giorgia Meloni su Rai Uno appare ridicola agli occhi dei più, tanto più che il presidente del Consiglio è intervenuto a Domenica In per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. A sinistra sono tornati all'attacco con l'adagio di "TeleMeloni" e sono riusciti a coinvolgere anche il conflitto in Palestina. Ma proprio per smorzare questa polemica incompensibile è dovuto intervenire direttamente il presidente del consiglio con una nota affidata ai social, sottolineando lo stupore per le accuse mosse all'unisono dal "campo largo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
