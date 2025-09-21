EMU SkyEmu v4 | Esplode l’Emulazione Retro con Achievements Cloud Sync e tanto altro!

La scena dell’emulazione retro è in continua evoluzione, e SkyEmu si conferma uno dei progetti più innovativi e attenti ai dettagli per gli appassionati di Nintendo portatili. Con il lancio della major release v4, l’emulatore low-level per Game Boy, GBC, GBA e Nintendo DS (in beta) compie un balzo da gigante, introducendo funzionalità tanto attese e migliorie sostanziali che ridefiniscono completamente l’esperienza utente. Preparatevi a scoprire perché SkyEmu v4 è destinato a diventare il vostro emulatore di riferimento. 1. RetroAchievements: La Sfida è Appena Cominciata. La feature più celebrata della community fa il suo ingresso trionfale! RetroAchievements è integrato direttamente in SkyEmu. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net