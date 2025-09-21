Empoli 4 schiaffi dal Pescara | poker all’Adriatico e quindicesimo posto in classifica
Pescara, 21 settembre 2025 – Tremenda botta per l ’Empoli, travolto 4-0 all’“Adriatico” da un Pescara superiore in tutto nella quarta giornata del girone di andata del campionato di serie B. Il risultato è maturato nella ripresa, ma i gol avrebbero potuto essere di più: basti pensare che il migliore degli empolesi è stato il portiere Fulignati, autore di alcune paratone. L’Empoli, purtroppo, è mancato in tutto: troppo brutto per essere vero. La squadra del presidente Corsi scivola al quindicesimo posto della classifica con 4 punti e dovrà meditare nei prossimi giorni. Il Pescara aggancia l’Empoli in graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: empoli - schiaffi
