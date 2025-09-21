Emozioni nel nome di Alessio Freschi | Il suo ricordo vive dieci anni dopo
Si sono ritrovati a cena, al circolo di San Martino, per ricordare un loro caro amico, scomparso dieci anni fa. Alessio Freschi aveva 39 anni quando morì nel 2015, per una malattia che in breve tempo non gli dette scampo. Amante della vita e soprattutto del ballo, sua vera passione, di cui era anche maestro. Fino a farlo diventare il suo lavoro entrando a far parte dello staff della Ritmoteque Dance School di Calenzano. Alessio, però, era un campigiano doc e in tutti questi anni i suoi amici, fra cui Sandro e Riccardo, non lo hanno mai dimenticato. Anzi. Così, a pochi giorni dal decimo anniversario dalla sua scomparsa, il 26 settembre, hanno voluto ritrovarsi per ricordarlo e per sorridere insieme, proprio come se lui fosse lì con loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
