Elizabeth Harvest la spiegazione del finale

Il thriller fantascientifico Elizabeth Harvest inizia con una coppia di sposini, Henry ( Ciarán Hinds ) ed Elizabeth ( Abbey Lee ), nel giorno del loro matrimonio. Arrivano a casa e vengono accolti dalla governante Claire ( Carla Gugino ) e dal figlio adulto cieco di Henry, Oliver (Matthew Beard). Dopo aver fatto l’amore e aver visitato la sontuosa tenuta, Elizabeth viene accolta nella sua nuova vita, ma le viene detto che non deve entrare in una stanza in particolare. Alla fine, sopraffatta dalla noia e dalla curiosità mentre Henry è al lavoro, esplora lo spazio proibito e scopre dei cloni di se stessa in vasche criogeniche. 🔗 Leggi su Cinefilos.it