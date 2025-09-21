Elisabetta Cocciaretto | È stato un match incredibile dovevo essere molto aggressiva e lo sono stata

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la finale di Billie Jean King Cup 2025, quest’anno in scena a Shenzhen, in Cina. La formazione italiana è in vantaggio al termine del primo singolare, vinto da Elisabetta Cocciaretto (numero 91 del ranking) per 6-4 6-4 contro la statunitense Emma Navarro (numero 18 del ranking). Prestazione fantastica per l’azzurra che, in attesa della Paolini, assicura il primo punto all’Italia. Ai microfoni della BJK Cup, la nativa di Ancona ha dichiarato: “ È stata sicuramente la migliore prestazione della mia carriera. È stato un match incredibile per me, sapevo che lei era una giocatrice fantastica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto: “È stato un match incredibile, dovevo essere molto aggressiva e lo sono stata”

