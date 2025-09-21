Elisa Di Francisca al matrimonio blindato di Venus Williams a Ischia | Abbiamo dovuto rinunciare tutti ai cellulari

Nozze da favola per Venus Williams che ha scelto Ischia per convolare con il compagno Andrea Preti, classe 1988, di otto anni più giovane di Venus Williams. Lei una grande del tennis mondiale imprenditrice di moda, lui, Italo-danese, diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film ‘One More Day’, ha recitato nei lungometraggi ‘Di tutti i colori’, ‘Un nemico che ti vuole bene’ e ‘Detective per caso’, e nella serie tv ‘Un professore’. Nel 2016 era tra i concorrenti de ‘L’isola del famosi’ e nel 2024 tra quelli de ‘La talpa’ condotto da Diletta Leotta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Elisa Di Francisca al matrimonio blindato di Venus Williams a Ischia: «Abbiamo dovuto rinunciare tutti ai cellulari»

Al Corrmezz: «È emozionante vedere da vicino tanti campioni così forti. Il mio futuro? Vediamo, da opinionista forse mi sono fatta notare anche troppo»; Venus Williams e Andrea Preti sposi, il matrimonio top secret a Ischia: cellulari sequestrati e regalo extralusso agli invitati; Venus Williams e Andrea Preti sposi, il matrimonio segreto a Ischia: cellulari sequestrati e il regalo (extralusso) agli invitati.....

Elisa Di Francisca al matrimonio blindato di Venus Williams a Ischia: «Abbiamo dovuto rinunciare tutti ai cellulari» - Cerimonia blindatissima per il matrimonio di Venus Williams a Ischia al quale ha preso parte Elisa Di Francisca ... Lo riporta ilnapolista.it

Venus Williams si è sposata: il matrimonio dell’anno a Ischia. Tutte le curiosità sull’evento più blindato dell’estate 2025 - Il matrimonio segreto di Venus Williams e Andrea Preti a Ischia: tra faro, yacht, elicotteri e ospiti VIP, tutti i dettagli dell’evento dell’anno. Come scrive ilgolfo24.it