Elicotteri russi Mi-8 e radar Nebo-U distrutti nell' attacco ucraino in Crimea | il video dei droni di Kiev pubblicato dall' intelligence
L'intelligence della Difesa ucraina ha dichiarato domenica mattina di aver colpito elicotteri russi Mi-8 e sistemi radar Nebo-U nella Crimea occupata, in uno dei raid di Kiev sulla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri
Corriere della Sera. . La notizia del rafforzamento della Nato sul fianco orientale arriva qui sul confine con la Bielorussia mentre gli elicotteri scuri dell’Alleanza volano alti nei cieli. La Nato inaugura la missione «Sentinella dell’Est» e si parla anche di una poss - facebook.com Vai su Facebook
#Salvini: "I problemi, quando io esco dallo studio, non sono i carri armati russi, ma quelli con il coltello che rubano, accoltellano, scippano, ammazzano. Se io devo assumere dei militari non spendo miliardi degli italiani per mandare elicotteri o carri armati dall’ - X Vai su X
