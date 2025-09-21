Elicotteri russi Mi-8 e radar Nebo-U distrutti nell' attacco ucraino in Crimea | il video dei droni di Kiev pubblicato dall' intelligence

L'intelligence della Difesa ucraina ha dichiarato domenica mattina di aver colpito elicotteri russi Mi-8 e sistemi radar Nebo-U nella Crimea occupata, in uno dei raid di Kiev sulla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Elicotteri russi Mi-8 e radar Nebo-U distrutti nell'attacco ucraino in Crimea: il video dei droni di Kiev pubblicato dall'intelligence

Elicotteri russi Mi-8 e radar Nebo-U distrutti nell'attacco ucraino in Crimea: il video dei droni di Kiev pubblicato dall'intelligence; Gli elicotteri Mi-8 russi da guerra elettronica; Russia, si schianta aereo con oltre 40 persone. 'Nessun sopravvissuto'.

