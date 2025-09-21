Elezioni regionali in Veneto Luca Zaia | Se il candidato non è leghista sarà un problema Tutti gli scenari

Venezia, 21 settembre 2025 – "Se il candidato non sarà della Lega, sarà un problema ". Parole nette, cariche di significato politico, quelle pronunciate da Luca Zaia dal palco di Pontida. Il governatore del Veneto, al terzo e ultimo mandato, non fa un passo indietro e anzi, rilancia: per la corsa alla guida della Regione, la Lega ha un nome e un cognome – Alberto Stefani – e su quello, dice Zaia, "serve rispetto e coerenza con quanto fatto finora". Il dado delle date è tratto: si voterà il 23 e 24 novembre, ma nel centrodestra il quadro resta tutt’altro che definito. La partita del dopo-Zaia. Da mesi, la questione è sul tavolo della maggioranza, ma la fumata bianca non arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni regionali in Veneto, Luca Zaia: “Se il candidato non è leghista, sarà un problema”. Tutti gli scenari

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

"Non sarò candidato al Consiglio Regionale alle prossime elezioni regionali. Dopo tre elezioni in rappresentanza del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani nelle liste... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Veneto, Luca Zaia: “Se il candidato non è leghista, sarà un problema”. Tutti gli scenari; Elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre; Elezioni regionali, c'è la data: Veneto al voto il 23 e 24 novembre.

Luca Zaia a Pontida: «Se il candidato alle regionali in Veneto non è leghista sarà un problema» - Le elezioni regionali in Veneto salgono prepotentemente sul palco di Pontida e lo fanno con le parole minacciose di Luca Zaia. Scrive msn.com

Zaia avvisa Meloni: "Un problema se il candidato in Veneto non sarà della Lega" - Il governatore uscente parla delle prossime elezioni regionali e chiede "continuità". Come scrive today.it