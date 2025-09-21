Elezioni regionali in Veneto Luca Zaia | Se il candidato non è leghista sarà un problema Tutti gli scenari

Venezia, 21 settembre 2025 – "Se il candidato non sarà della Lega, sarà un problema ". Parole nette, cariche di significato politico, quelle pronunciate da Luca Zaia dal palco di Pontida. Il governatore del Veneto, al terzo e ultimo mandato, non fa un passo indietro e anzi, rilancia: per la corsa alla guida della Regione, la Lega ha un nome e un cognome – Alberto Stefani – e su quello, dice Zaia, "serve rispetto e coerenza con quanto fatto finora". Il dado delle date è tratto: si voterà il 23 e 24 novembre, ma nel centrodestra il quadro resta tutt’altro che definito. La partita del dopo-Zaia. Da mesi, la questione è sul tavolo della maggioranza, ma la fumata bianca non arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

