Elezioni regionali giochi aperti nel casertano | spostamenti alleanze e possibili candidature

Il passaggio di Giovanni Zannini a Forza Italia continua a far discutere e a generare movimenti negli schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali. La scelta del consigliere uscente, noto per il suo forte peso elettorale, potrebbe infatti spingere alcuni dei suoi storici sostenitori a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

"Non sarò candidato al Consiglio Regionale alle prossime elezioni regionali. Dopo tre elezioni in rappresentanza del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani nelle liste...

Mimmo #Lucano è stato dichiarato incandidabile poiché l'art 7 della Legge Severino disciplina le candidabilità alle elezioni regionali e impedisce di presentarsi al giudizio degli elettori a "coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della

