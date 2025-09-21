Elezioni regionali giochi aperti nel casertano | spostamenti alleanze e possibili candidature

Casertanews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio di Giovanni Zannini a Forza Italia continua a far discutere e a generare movimenti negli schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali. La scelta del consigliere uscente, noto per il suo forte peso elettorale, potrebbe infatti spingere alcuni dei suoi storici sostenitori a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali, giochi aperti nel casertano: spostamenti, alleanze e possibili candidature; Campania al voto, ma per le regionali il centrodestra non ha ancora un candidato; Elezioni Regionali, i giochi si fanno ora. Battaglia nel centrodestra.

elezioni regionali giochi apertiElezioni regionali, giochi aperti nel casertano: spostamenti, alleanze e possibili candidature - Il passaggio di Giovanni Zannini a Forza Italia continua a far discutere e a generare movimenti negli schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali ... Segnala casertanews.it

Meloni e alleati in alto mare: non c'è l'accordo per i candidati alle elezioni regionali - Una possibile "spartizione" vede il Veneto alla Lega, la Campania a Fratelli d'Italia e la Puglia a Forza Italia ma i giochi non sono chiusi. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Giochi Aperti