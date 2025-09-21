Elezioni Città metropolitana | tutti i candidati quando si vota

Genovatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra due domeniche, ovvero il prossimo 5 ottobre, dalle 8 alle 20, si vota per le elezioni del nuovo consiglio metropolitano di Genova.Si tratta di elezioni di secondo livello, vale a dire che i candidati e gli elettori sono sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio dell'ex. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - citt

Elezioni Città metropolitana: tutti i candidati, quando si vota - Dopo le elezioni a Genova, il 5 ottobre si vota per il rinnovo del consiglio della Città metropolitana: la sindaca resta Silvia Salis, ma cambieranno i consiglieri ... Si legge su genovatoday.it

elezioni citt224 metropolitana tuttiElezioni regionali Veneto: si vota domenica 23 e lunedì 24 novembre - Nella stessa tornata si eleggeranno anche i presidenti di Campania e probabilmente Puglia ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Citt224 Metropolitana Tutti