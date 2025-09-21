Elettrodomestici di giorno o sera | come risparmiare in bolletta

Il prezzo dell’energia è aumentato a causa delle tensioni con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e i successivi pacchetti di sanzioni. Oggi più di ieri, una delle priorità delle famiglie italiane è il risparmio in bolletta. Tra le voci che più impattano c’è l’uso degli elettrodomestici, alcuni dei quali sono tra i più energivori. Basti pensare alla lavatrice o alla lavastoviglie. Sono però diventati fondamentali nella vita quotidiana. Ma conviene utilizzarli di notte o di giorno? Elettrodomestici di giorno: pro e contro. Usare gli elettrodomestici di giorno è conveniente se si ha una tariffa monoraria, dato che il costo è lo stesso a tutte le ore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

