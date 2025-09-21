Elena Santarelli rivela perché ha smesso di pubblicare le foto dei figli sui social | il messaggio allucinante

Elena Santarelli racconta del messaggio inquietante che l’ha spinta a smettere di pubblicare foto dei figli sui social. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Elena Santarelli e la malattia del figlio: come ha scoperto del tumore di Giacomo? Come sta oggi? Negli ultimi anni sempre più personaggi pubblici hanno scelto di proteggere la vita privata dei propri figli, rinunciando a condividerne immagini sui social. Tra loro c’è Elena Santarelli, che a distanza di tempo ha raccontato con grande sincerità il motivo di questa decisione. Tutto è iniziato nel 2017, quando un messaggio privato ricevuto su Instagram l’ha profondamente turbata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elena Santarelli rivela perché ha smesso di pubblicare le foto dei figli sui social: il messaggio allucinante

