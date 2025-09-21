Elena Campagnolo, assessore del Comune di Senigallia con delega all’ Ambiente e al Porto è candidata alle prossime regionali nelle file della Lega. Il 31 agosto si era autosospesa dalla carica di segretario provinciale del carroccio. Come mai la scelta di candidarsi a queste regionali prima che fosse terminato il suo mandato da assessore? "La scelta è stata trattata e condivisa con il sindaco. Siamo convinti che occupare un posto in Regione ci permetta di portare le nostre richieste e le tante sollecitazioni su tavoli di lavoro che possono agevolarci nella risoluzione delle nostre problematiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena Campagnolo: "Una regione moderna. Attrattiva e vissuta"