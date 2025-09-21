Elena Campagnolo | Una regione moderna Attrattiva e vissuta
Elena Campagnolo, assessore del Comune di Senigallia con delega all’ Ambiente e al Porto è candidata alle prossime regionali nelle file della Lega. Il 31 agosto si era autosospesa dalla carica di segretario provinciale del carroccio. Come mai la scelta di candidarsi a queste regionali prima che fosse terminato il suo mandato da assessore? "La scelta è stata trattata e condivisa con il sindaco. Siamo convinti che occupare un posto in Regione ci permetta di portare le nostre richieste e le tante sollecitazioni su tavoli di lavoro che possono agevolarci nella risoluzione delle nostre problematiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: elena - campagnolo
Lega Marche. . CONOSCIAMO I CANDIDATI DELLA LEGA MARCHE ? Elena CAMPAGNOLO – Collegio provinciale di Ancona, avvocato e assessore nel Comune di Senigallia. “Con la Lega perché è un partito che parte dai territori, occupandosi di essi - facebook.com Vai su Facebook
"Concretezza e ascolto": la ricetta di Elena Campagnolo, candidata Lega in Regione, per ambiente, imprese e scuole https://ift.tt/ClesNQf - X Vai su X
Elena Campagnolo: Una regione moderna. Attrattiva e vissuta.