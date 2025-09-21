Educazione siberiana? No educazione americana | Trump investe sulla scuola patriottica

Negli Stati Uniti il Dipartimento dell’Istruzione ha scelto di investire nell’educazione patriottica, orientando i finanziamenti pubblici verso scuole e progetti capaci di trasmettere non solo nozioni, ma soprattutto un sentimento di appartenenza nazionale. Lo stesso Dipartimento definisce l’educazione patriottica come la presentazione della «storia americana in modo accurato, onesto e stimolante». L’educazione patriottica: un modo per salvare l’anima profonda degli Usa. È una scelta precisa dell’amministrazione Trump, che affonda le radici in iniziative analoghe già avviate durante la sua prima presidenza nel 2020. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Educazione siberiana? No, educazione americana: Trump investe sulla “scuola patriottica”

In questa notizia si parla di: educazione - siberiana

Educazione siberiana? No, educazione americana: Trump investe sulla scuola patriottica; Tamberi: Da mio padre ho ricevuto un'educazione siberiana nello sport; Considerazioni intorno a “Educazione siberiana”. Ovvero: contro questo Occidente vile e debosciato.

Nicolai Lilin: ‘Educazione Siberiana ha il pathos universale di una tragedia greca’ - Intervista allo scrittore ex combattente russo sul fronte ceceno, dal cui libro è tratto il film di Gabriele Salvatores ora nelle sale cinematografiche “Quando avevo cominciato a scrivere non ... Scrive panorama.it

Un buon Salvatores - Educazione Siberiana è l'ultima scommessa del Premio Oscar Gabriele Salvatores,un film difficile ed piuttosto duro da digerire. Da mymovies.it