Eclissi solare parziale del 21 settembre 2025 | dove sarà visibile e cosa sapere

Oggi, 21 settembre 2025, il cielo regala uno degli spettacoli più suggestivi dell’astronomia: un’eclissi solare parziale. Durante l’evento, la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, coprendone solo una parte e creando un affascinante gioco di luci e ombre. Questa volta, però, il fenomeno non sarà osservabile dall’Italia né dal resto d’Europa. Solo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Eclissi solare parziale del 21 settembre 2025: dove sarà visibile e cosa sapere

In questa notizia si parla di: eclissi - solare

