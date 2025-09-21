Eclissi solare di oggi | ecco se e dove si potrà vedere in Italia

Oggi, domenica 21 settembre 2025, alla vigilia dell’equinozio d’autunno, il cielo offrirà uno spettacolo astronomico affascinante: un’ eclissi solare parziale. Purtroppo, questo evento non sarà visibile in Italia nella sua pienezza. La massima copertura del disco solare, circa l’80%, avverrà in una zona remota dell’emisfero australe, al largo delle coste meridionali della Nuova Zelanda, a metà strada tra la nazione e l’Antartide. Anche la stazione italiana in Antartide, Marco Zucchelli, si troverà in una posizione privilegiata per l’osservazione. Chi si trova in Nuova Zelanda potrà ammirare l’eclissi parziale a partire dalle 6:10 ora locale del 22 settembre, con il picco massimo alle 6:55 e la conclusione alle 8:04. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Eclissi solare di oggi: ecco se e dove si potrà vedere in Italia

