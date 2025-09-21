Eclissi parziale di sole 21 settembre | dove si potrà osservare

Roma, 21 settembre 2025 – Domenica 21 settembre il cielo regalerà un doppio appuntamento astronomico. Oltre alla possibilità di osservare Saturno al massimo dello splendore, è prevista un’ eclissi parziale di Sole che attirerà l’attenzione di osservatori e astrofili in molte regioni del mondo. L’eclissi avverrà tra le 19:29 e le 23:53 ora italiana, a poche ore di distanza dall’ equinozio d’autunno. Tuttavia, in Italia non sarà visibile: il fenomeno sarà osservabile solo nell’ emisfero australe. Che cos’è un’eclissi parziale di Sole. Un’eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando in parte o totalmente la sua luce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eclissi parziale di sole 21 settembre: dove si potrà osservare

eclissi - parziale

