Ecco l' autunno in Trentino | in arrivo temporali e abbassamento delle temperature
Quella di domenica 21 settembre potrebbe essere considerata a tutti gli effetti come l’ultima giornata d’estate in Trentino. Centra l’equinozio in arrivo? No, o almeno non solo. Centra soprattutto il cambio di rotta del clima e della colonnina di mercurio in arrivo nelle prossime ore. Il caldo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Stai sognando un weekend d'autunno in Trentino? Immagina di svegliarti in un’accogliente e luminosa stanza con vista su un castello medievale, a pochi minuti da vigneti dorati, sentieri coperti di foglie colorate e percorsi ciclabili lungo laghi cristallini God - facebook.com Vai su Facebook
Tempesta d'autunno in arrivo, violenti temporali e rischio allagamenti, calo termico di 10 gradi. Dove e quando, le previsioni - In arrivo svolta stagionale, con forti piogge, violenti temporali, probabili criticità idrogeologiche, in arrivo tempesta d'Equinozio. Da ilmessaggero.it
Maltempo, l'autunno porta nubifragi sul Nordest: lunedì previsti 150mm di pioggia. Le previsioni - Il maltempo arriverà in perfetta sincronia con l'equinozio d'autunno che quest'anno cadrà il 22 settembre. Scrive msn.com