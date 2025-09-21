Ecco la nuova piscina di Castenaso | Ricchezza per la comunità | FOTO

Sostenibile e funzionale. È la nuova piscina di Castenaso, inaugurata sabato 20 settembre. L'iniziativa è nata nel 2013 da una proposta della società Rari Nantes Castenaso, oggi proprietaria dell'impianto, il percorso di realizzazione è stato lungo e.

