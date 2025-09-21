Ecco CopyCop la macchina di disinformazione russa che punta ai modelli di IA
Dal 2024 al 2025 il network CopyCop, conosciuto anche come Storm-1516, ha moltiplicato le sue ramificazioni, trasformandosi in una delle operazioni di influenza russa più pervasive. Ne parla l’ultimo report di Recorded Future. Sono oltre 300 i siti web che in un anno, dalla Germania agli Stati Uniti, dalla Francia al Canada, fino a Moldova e Armenia, hanno alimentato disinformazione e viziato l’ecosistema informativo di appartenenza. Infrastrutture che imitano testate locali, partiti politici e persino organizzazioni di fact-checking, con l’obiettivo di una guerra di logoramento nel cuore delle democrazie occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net
