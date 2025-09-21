Ecco Bellezza Italia Il turismo che vogliamo in un dialogo a due voci

di Gabriele Masiero PISA Un dialogo a due voci per provare a ragionare su come è possibile governare i processi del turismo di massa. Una conversazione tra due persone che, ciascuna per le proprie competenze, conoscono bene la materia: Gianluca De Felice, segretario generale dell’Opera della Primaziale Pisana, e Roberto Guiggiani, docente alla Fondazione Campus di Lucca Università di Pisa e operatore turistico con numerose esperienze alle spalle, firmano il libro " Bellezza Italia. Manuale d’uso per il turismo che vogliamo" (Primamedia Editore, 2025) che martedì alle 18 sarà presentato al bistrot dell’Opera del Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: bellezza - italia

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”

Miss Italia Calabria 2025, la bellezza sfila a Rose: una reggina conquista la fascia Framesi

Muti, il Grand Tour nella bellezza: “I nostri giovani, l’Italia migliore”

Bellezza Italia. Si presenta il manuale di Gianluca De Felice e Roberto Guiggiani https://toscanalibri.it/notizia/bellezza-italia-si-presenta-il-manuale-di-gianluca-de-felice-e-roberto-guiggiani-per-una-gestione-corretta-e-creativa-del-patrimonio-culturale/… - X Vai su X

Emozioni ,bellezza e tante ispirazioni a Miss Italia 2025 Un onore essere presente a uno degli eventi più iconici del panorama italiano La moda è la mia passione e ogni giorno la porto nel mio negozio con abiti eleganti e sfilate da sogno Vieni a trovarmi in ne - facebook.com Vai su Facebook

Bellezza Italia | Presentazione | Pisa; Turismo e cultura, un manuale d'uso; Turismo, MiTur-Enit, 348 milioni di posti di lavoro nel mondo: Roma epicentro delle decisioni strategiche.

Ecco "Bellezza Italia". Il turismo che vogliamo in un dialogo a due voci - Martedi al Bistrot dell’Opera del Duomo il ibro scritto da Gianluca De Felice (segretario Primaziale) e Roberto Guiggiani della Fondazione Campus di Lucca. Come scrive lanazione.it

Turismo in Italia, settembre d’oro: alberghi e B&B sono pieni - Secondo i dati del Ministero del Turismo, settembre ha superato le performance dei mesi estivi in diverse località, con un tasso di ... Si legge su quifinanza.it