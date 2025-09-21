Eccellenza la Messana fa cinquina contro la Rosmarino
La Messana ha fatto cinquina contro la Rosmarino nella partita d’esordio sul sintetico di Bisconte, proposta dalla 2^ giornata del campionato di Eccellenza. I giallorossi, reduci dal pareggio conquistato ad Avola, hanno incassato tre punti contro un avversario che ha cercato di reggere l’urto più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Eccellenza, la Messana si rinforza con gli arrivi di De Jesus e De Leon
Cannavò: "La Messana ha tanti leader e può essere protagonista in Eccellenza"
Eccellenza, l’arrivo dell'argentino Ezequiel Franchi rinforza l’attacco della Messana
La Messana sale a quota 4 punti, mentre gli ospiti restano a 3 punti dopo la vittoria alla prima giornata
Messana, che spettacolo: manita da tre punti. 5-2 nel derby con la Rosmarino - Primo successo in campionato per la Messana, che non sbaglia di fronte al proprio pubblico regalando gol, emozioni e spettacolo. Secondo messinasportiva.it
Calcio, Eccellenza: passano agli ottavi di Coppa Nebros, S.F. Acquedolcese e Messana - Si sono giocate oggi pomeriggio le gare valide per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, ... Da 98zero.com