EA Sports FC 26 un video confronta il gioco su Nintendo Switch e Switch 2

L’arrivo di EA Sports FC 26 su Nintendo Switch 2 rappresenta un passaggio epocale per le console Nintendo, con un video di ElAnalistaDeBits che ha messo a confronto le due versioni del gioco, evidenziando differenze che, come prevedibile, vanno ben oltre la semplice risoluzione. Partiamo dal dire che il gioco su Switch 2 raggiunge i 1080p a 30 fps in modalità docked e 900p a 30 fps in portatile, mentre su Switch 1 resta limitata a 720p in portatile, con la stessa frequenza di fotogrammi. A prima vista, i numeri potrebbero sembrare simili, ma l’impatto visivo racconta tutt’altra storia. La nuova console, infatti, non solo aumenta il dettaglio, ma propone un comparto tecnico quasi sovrapponibile a quello delle versioni PS5 e Xbox Series. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - EA Sports FC 26, un video confronta il gioco su Nintendo Switch e Switch 2

In questa notizia si parla di: sports - confronta

EA Sports FC 26 messo alla prova: cosa cambia tra PS4, PS5 e Nintendo Switch 2 in termini di grafica e prestazioni. https://www.everyeye.it/notizie/ea-sports-fc-26-grafica-prestazioni-confronto-ps4-ps5-switch-2-828945.html?utm_medium=Social&utm_sour - facebook.com Vai su Facebook

Un video mette a confronto EA Sports FC 26 su Nintendo Switch 2, PS4 e PS5 - X Vai su X

FC 26: EA risponde a un grosso problema segnalato dai giocatori; EA Sports FC 26 a confronto su Nintendo Switch e Switch 2 in un video, graficamente c'è un abisso; EA Sports FC 26: il trailer di lancio del gioco di calcio.

EA SPORTS FC 26 – Recensione - EA SPORTS FC 26 | Recensione | Il nuovo capitolo della saga calcistica EA SPORTS unisce migliorie strutturali e modalità di gioco aggiornate. Scrive thegamesmachine.it

L'eShop svela le dimensioni di Hades 2, EA Sports FC 26 e altri giochi in arrivo su Switch e Switch 2 - L'eShop di Nintendo ora riporta le informazioni sul peso di Hades 2, EA Sports FC 26 e altri giochi in arrivo prossimamente su Switch e Switch 2. Segnala multiplayer.it