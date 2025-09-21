ea fc 26 sbc pepe vs berchiche showdown quale carta scegliere e quali boost ricevono

La prima SBC Showdown è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Le Sfide Creazione Rosa Showdown di Pepe e Berchiche per l’incontro tra Villarreal e Athletic Bilbao del prossimo weekend sono disponibili nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26.. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! L’ attaccante ivoriano e il difensore spagnolo sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

