È movimento globale Gaza parla anche di noi

Siamo tanti ma l’avanzata apparentemente inarrestabile dell’internazionale nera ci aveva nascosti a noi stessi. Non ci siamo visti arrivare. Negli ultimi due anni, dalle macerie del movimento globale dei primi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Netanyahu: l'annuncio di Hamas sulla tregua è l'ennesimo trucco | Il movimento si è detto pronto a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi

Gaza, la Global Sumud Flotilla tenta di rompere l’assedio per portare gli aiuti umanitari; Gaza, 200 organi di stampa di tutto il mondo in protesta contro l’uccisione dei cronisti nella Striscia; GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 200 TONNELLATE DI AIUTI RACCOLTI A GENOVA. TRE GIORNI DI INIZIATIVE AL PORTO DI BARCELLONA.

Media in allerta: oltre 200 giornalisti uccisi a Gaza - Le proteste dei media evidenziano la tragica realtà delle uccisioni di giornalisti a Gaza, richiedendo un'azione urgente. Segnala notizie.it

“Il mondo assiste ai crimini di Gaza senza reagire, ce ne vergogneremo”: Barbero sostiene la Global Sumud Flotilla - Alessandro Barbero si schiera a fianco del movimento globale per Gaza e della Global Sumud Flotilla che partirà il prossimo 31 agosto con decine di imbarcazioni da Barcellona e poi il 4 settembre ... Scrive ilfattoquotidiano.it

