È movimento globale Gaza parla anche di noi
Siamo tanti ma l’avanzata apparentemente inarrestabile dell’internazionale nera ci aveva nascosti a noi stessi. Non ci siamo visti arrivare. Negli ultimi due anni, dalle macerie del movimento globale dei primi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: movimento - globale
Netanyahu: l'annuncio di Hamas sulla tregua è l'ennesimo trucco | Il movimento si è detto pronto a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi
Le azioni simboliche possono cambiare il mondo? Nel luglio 1984 due pompelmi sudafricani non vennero venduti a Dublino, in quel modo è iniziato un grande movimento globale di boicottaggio del regime di segregazione in Sudafrica. Scioperi, missioni mar - X Vai su X
Le azioni simboliche possono cambiare il mondo? Nel luglio 1984 due pompelmi sudafricani non vennero venduti a Dublino, in quel modo è iniziato un grande movimento globale di boicottaggio del regime di segregazione in Sudafrica. Scioperi, missioni mar - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la Global Sumud Flotilla tenta di rompere l’assedio per portare gli aiuti umanitari; Gaza, 200 organi di stampa di tutto il mondo in protesta contro l’uccisione dei cronisti nella Striscia; GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 200 TONNELLATE DI AIUTI RACCOLTI A GENOVA. TRE GIORNI DI INIZIATIVE AL PORTO DI BARCELLONA.
Media in allerta: oltre 200 giornalisti uccisi a Gaza - Le proteste dei media evidenziano la tragica realtà delle uccisioni di giornalisti a Gaza, richiedendo un'azione urgente. Segnala notizie.it
“Il mondo assiste ai crimini di Gaza senza reagire, ce ne vergogneremo”: Barbero sostiene la Global Sumud Flotilla - Alessandro Barbero si schiera a fianco del movimento globale per Gaza e della Global Sumud Flotilla che partirà il prossimo 31 agosto con decine di imbarcazioni da Barcellona e poi il 4 settembre ... Scrive ilfattoquotidiano.it