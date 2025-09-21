È movimento globale Gaza parla anche di noi
Siamo tanti ma l'avanzata apparentemente inarrestabile dell'internazionale nera ci aveva nascosti a noi stessi. Non ci siamo visti arrivare. Negli ultimi due anni, dalle macerie del movimento globale dei primi .
Netanyahu: l'annuncio di Hamas sulla tregua è l'ennesimo trucco | Il movimento si è detto pronto a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi
Le azioni simboliche possono cambiare il mondo? Nel luglio 1984 due pompelmi sudafricani non vennero venduti a Dublino, in quel modo è iniziato un grande movimento globale di boicottaggio del regime di segregazione in Sudafrica. Scioperi, missioni mar - X Vai su X
Gaza, la Global Sumud Flotilla tenta di rompere l’assedio per portare gli aiuti umanitari; Gaza, 200 organi di stampa di tutto il mondo in protesta contro l'uccisione dei cronisti nella Striscia; GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 200 TONNELLATE DI AIUTI RACCOLTI A GENOVA. TRE GIORNI DI INIZIATIVE AL PORTO DI BARCELLONA.
Media in allerta: oltre 200 giornalisti uccisi a Gaza - Le proteste dei media evidenziano la tragica realtà delle uccisioni di giornalisti a Gaza, richiedendo un'azione urgente. Si legge su notizie.it
La marcia globale per Gaza, 50 chilometri a piedi per chiedere di far passare gli aiuti - "Una marcia che ha l'intenzione di far pressione sui governi" È la global march to Gaza, in programma dal 12 al 15 giugno. Si legge su rainews.it