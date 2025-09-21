È morto Roberto Russo regista e marito di Monica Vitti | aveva 77 anni

Addio a Roberto Russo: il fotografo e regista, marito di Monica Vitti, aveva 77 anni. Era ricoverato in una Rsa a Roma ed era malato da tempo. Nel 2000 sposò la nota attrice e le rimase accanto fino alla scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto morto all’improvviso a 20 anni, candele bianche e commossa veglia per ricordarlo

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Firenze: morto Roberto Guadagnuolo, ex calciante verde. Una vita difficile: dentro e fuori dal carcere

