È morto Roberto Russo regista e marito di Monica Vitti | aveva 77 anni

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Roberto Russo: il fotografo e regista, marito di Monica Vitti, aveva 77 anni. Era ricoverato in una Rsa a Roma ed era malato da tempo. Nel 2000 sposò la nota attrice e le rimase accanto fino alla scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - roberto

Roberto morto all’improvviso a 20 anni, candele bianche e commossa veglia per ricordarlo

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Firenze: morto Roberto Guadagnuolo, ex calciante verde. Una vita difficile: dentro e fuori dal carcere

È morto Roberto Russo, il regista e sceneggiatore era il marito di Monica Vitti; Roberto Russo, morto il marito di Monica Vitti: accanto a lei tutta la vita; È morto Roberto Russo, il regista e marito di Monica Vitti aveva 77 anni.

200 morto roberto russo&#200; morto Roberto Russo, regista e marito di Monica Vitti: aveva 77 anni - Addio a Roberto Russo, sceneggiatore, regista e fotografo, marito di Monica Vitti, aveva 77 anni. Riporta fanpage.it

200 morto roberto russoRoberto Russo, è morto il marito di Monica Vitti: il regista e fotografo aveva 77 anni - Se n'è andato a Roma il regista e fotografo noto anche per il legame con Monica Vitti. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Roberto Russo