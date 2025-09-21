È morto Roberto Russo regista e fotografo marito di Monica Vitti | aveva 77 anni era ricoverato da tempo in una Rsa

È morto a 77 anni Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito dell’attrice Monica Vitti. Si è spento a Roma, nella Rsa dove era ricoverato da tempo dopo la malattia diagnosticata nel 2023. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i funerali si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti martedì 23 settembre, cinque giorni prima della data in cui in cui avrebbe compiuto 78 anni, alle 10.30. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Roberto Russo, regista e fotografo marito di Monica Vitti: aveva 77 anni, era ricoverato da tempo in una Rsa

In questa notizia si parla di: morto - roberto

Roberto morto all’improvviso a 20 anni, candele bianche e commossa veglia per ricordarlo

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Firenze: morto Roberto Guadagnuolo, ex calciante verde. Una vita difficile: dentro e fuori dal carcere

È morto il regista e fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Aveva 77 anni, accanto a lei fino alla fine. I funerali martedì a Roma #ANSA - X Vai su X

Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa Nato a Montepulciano, Siena, 4 ottobre 1542 Morto a Roma, 17 settembre 1621 Roberto Bellarmino nacque a Montepulciano nel 1542 da una ricca e numerosa f - facebook.com Vai su Facebook

È morto Roberto Russo, il regista e sceneggiatore era il marito di Monica Vitti; Roberto Russo, morto il marito di Monica Vitti: accanto a lei tutta la vita; Morto Roberto Russo: l’ultimo messaggio d’amore scritto da Monica Vitti per lui, prima che la malattia la portasse via.

Roberto Russo, è morto il marito di Monica Vitti: il regista e fotografo aveva 77 anni - Se n'è andato a Roma il regista e fotografo noto anche per il legame con Monica Vitti. Da vanityfair.it

È morto Roberto Russo, marito di Monica Vitti: aveva 77 anni - Regista, sceneggiatore e fotografo, Roberto Russo era stato il compagno e poi marito di Monica Vitti, con cui si era sposato nel 2000. Scrive msn.com