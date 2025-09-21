È morto Roberto Russo marito di Monica Vitti | aveva 77 anni

Si è spento a Roma, all’età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, noto anche per essere stato il compagno di vita e marito di Monica Vitti. L’uomo era malato dal 2023 e da qualche tempo era ricoverato in una RSA della Capitale, dove è deceduto nella mattinata di ieri, intorno alle 9.30. La cerimonia funebre si terrà martedì 23 settembre alle 10.30, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Una data particolarmente significativa, poiché Russo avrebbe compiuto proprio quel giorno 78 anni. Una vita accanto a Monica Vitti. Roberto Russo aveva sposato Monica Vitti nel 2000, dopo un lungo fidanzamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

