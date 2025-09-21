È morto Roberto Russo il regista e sceneggiatore era il marito di Monica Vitti

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 77 anni Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, nonché marito di Monica Vitti. I due si erano sposati nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e Russo è rimasto al fianco del suo grande amore fino alla scomparsa dell’attrice, avvenuta il 2 febbraio 2022."Vent'anni di malattia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - roberto

Roberto morto all’improvviso a 20 anni, candele bianche e commossa veglia per ricordarlo

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Firenze: morto Roberto Guadagnuolo, ex calciante verde. Una vita difficile: dentro e fuori dal carcere

Intitolata al tenente colonnello Roberto Russo la sala briefing della Guardia di Finanza; Napoli, morto il ragazzo caduto dallo scooter per il quale in 200 si radunarono in ospedale. Fu complice di Ugo Russo nella rapina in cui fu ucciso; Antonio Dello Russo, il chirurgo fuoriclasse che a Torrette opera gli sportivi Vip: ecco chi ha guarito (Oltre Sagan).

200 morto roberto russoMorto regista e fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti - &#200; morto a Roma, all’età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l’attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e l e era rimasto accanto f ... gazzettadiparma.it scrive

200 morto roberto russoRoberto Russo è morto, addio al marito di Monica Vitti: il regista, scenaggiatore e fotografo aveva 77 anni - &#200; morto a Roma, all'età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l'attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Roberto Russo