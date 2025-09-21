È morto Roberto Russo il regista e sceneggiatore era il marito di Monica Vitti

È morto a 77 anni Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, nonché marito di Monica Vitti. I due si erano sposati nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e Russo è rimasto al fianco del suo grande amore fino alla scomparsa dell’attrice, avvenuta il 2 febbraio 2022."Vent'anni di malattia. 🔗 Leggi su Today.it

