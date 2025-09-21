È morto Roberto Russo il marito di Monica Vitti

Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, noto al grande pubblico anche per il suo lungo e riservato legame con Monica Vitti, è morto oggi in una residenza assistenziale sanitaria di Roma all’età di 77 anni. Roberto Russo aveva esordito nel mondo dell’arte come fotografo, per poi passare dietro la macchina da presa. Il suo debutto alla regia, nel 1983, fu segnato da un successo importante: “Flirt”, interpretato da Monica Vitti, Jean-Luc Bideau e Alessandro Haber. Una storia intima e visionaria, in cui la protagonista si trova a fronteggiare l’amante immaginaria del marito. Il film valse a Vitti l’Orso d’argento come miglior attrice alla Berlinale, mentre Russo ottenne il David di Donatello come miglior regista esordiente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Roberto Russo, il marito di Monica Vitti

