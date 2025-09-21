E’ morto Giunio Luzzatto professore e attivista
Universitario, appassionato di politica, partecipò a diverse riforme scolastiche nazionali, è stato assessore regionale in Liguria. 🔗 Leggi su Repubblica.it
