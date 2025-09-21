È la giornata mondiale dell’Alzheimer. Per darne conto pubblichiamo questa immagine diffusa dalla polizia di Stato e specificamente dalla questura di Barletta-Andria-Trani: “È strano e triste sapere che ci sei, che sei lì, che mi rispondi, che ti vengo a trovare e allo stesso tempo non averti più. È crudele doverti perdere un pezzetto alla volta”. L'articolo È la giornata dell’Alzheimer Oggi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - È la giornata dell’Alzheimer Oggi