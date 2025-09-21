È la giornata dell’Alzheimer Oggi
È la giornata mondiale dell'Alzheimer. Per darne conto pubblichiamo questa immagine diffusa dalla polizia di Stato e specificamente dalla questura di Barletta-Andria-Trani: "È strano e triste sapere che ci sei, che sei lì, che mi rispondi, che ti vengo a trovare e allo stesso tempo non averti più. È crudele doverti perdere un pezzetto alla volta". L'articolo È la giornata dell'Alzheimer Oggi proviene da Noi Notizie..
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer
Predappio partecipa alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer con un pomeriggio di testimonianze e interventi di esperti
21 settembre – Giornata Mondiale dell'Alzheimer In Italia oltre 1,1 mln di persone convivono con la demenza e tante famiglie se ne prendono cura con amore, spesso nel silenzio. Non siete soli: vi sono vicina con tutto il cuore. Grazie ai caregiver, forza invisibil
21 settembre - Giornata Mondiale dell'Alzheimer Il mese di settembre è dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e la demenza e alla lotta contro lo stigma che colpisce le persone che convivono con questa condizione e le lor