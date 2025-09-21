Gli istituzionali hanno da tempo iniziato a proteggersi, lo stesso non sta facendo il retail italiano che è ancora esposto su posizioni a medioalto rischio. È giunto il momento di cambiare rotta? Se lo chiede Lorenzo Raffo in un articolo di domenica 21 settembre 2025 su LombardReport.com, nel quale presenta una panoramica di titoli obbligazionari a basso rischio e il più possibile soggetti ad aliquota fiscale 12,5%, allo scopo di migliorare la curva della profittabilità. Dall’Italia, all’Europa. Soprattutto governativi, ma non solo. Raffo presenta una lista di 15 titoli obbligazionari selezionati tramite determinati criteri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

È il momento di difendersi sui mercati? Ecco alcuni bond "anti-panico" per proteggere il portafoglio