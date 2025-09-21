È già fuori dai radar dubbi sul neo acquisto azzurro | di chi si tratta
Il Napoli di queste prime uscite estive ha vinto e tolta la parentesi in Champions, anche convinto. Tuttavia, non tutti i nuovi acquisti sono riusciti ancora ad integrarsi del tutto. I dettagli. Le partite contro Fiorentina ha mostrato un Napoli compatto e aggressivo, in grado di pressare uomo su uomo per larghi tratti del match e di portare a casa la vittoria senza particolari patemi. Ciò è frutto di particolari indicazioni del mister, evidentemente non assimilate da tutti. Nessun dramma, si sa: la metodologia rigorosa e dura di Antonio Conte richiede tempo per essere assimilata del tutto e questo, unito allo studio dei complessi dettami tattici del salentino, potrebbero ritardare la completa esplosione di determinati calciatori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: fuori - radar
