Dying Light | The Beast un video confronto tra PS5 PS5 Pro e Xbox rivela dove gira meglio

Un nuovo video confronto ha analizzato le differenze tecniche di Dying Light: The Beast tra PS5, PS5 Pro e Xbox Series XS, rivelando un quadro più equilibrato del previsto. Nonostante la console mid-gen di Sony possa vantare una risoluzione mediamente più alta, il margine rispetto a PS5 e Xbox Series X si rivela piuttosto ridotto, segno che Techland ha lavorato per garantire prestazioni solide e bilanciate su tutte le piattaforme. La situazione cambia in modalità prestazioni a 60 fps, dove il titolo deve gestire un notevole carico grafico. Qui sia PS5 che Xbox Series X possono scendere fino a 540p effettivi nei momenti più complessi, mentre PS5 Pro mantiene un minimo più stabile a 576p. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dying Light: The Beast un video confronto tra PS5, PS5 Pro e Xbox rivela dove gira meglio

Dying Light: The Beast ha raggiunto numeri importanti su Steam - Stando alle rilevazioni di SteamDB, Dying Light: The Beast ha raggiunto numeri importanti su Steam, totalizzando oltre il doppio dei giocatori contemporanei di picco del primo capitolo della serie. Lo riporta multiplayer.it

Dying Light: The Beast raggiunge 107.000 giocatori su Steam e Techland premia i fan con un'arma pipistrello spettrale gratuita - Techland ha in serbo un omaggio per i giocatori che hanno già acquistato il gioco, che festeggia il successo del suo lancio con un'accoglienza positiva su Steam: lo Spectral Bat. Da notebookcheck.it