Duro impatto con la B. Piombino passa a Pesaro.

consultinvest 64 piombino 77 CONSULTINVEST LORETO: Delfino 10, Del Prete ne, Aglio 6, Macchniz ne, Valentini 7, Sgarzini 6, Tognacci 9, Graziani 16, Lomtazde 4, Pillastrini 2, Terenzi 4. All. Ceccarelli. SOLBAT GOLFO PIOMBINO: Ammanato 3, Buffo 8, Forti 3, Carnevale, Menconi 7, Giunta 12, Pipitone ne, Fabiani 2, Ianuale 13, Guaita 2, Raivio 27, Ferraresi. All. Conti. Arbitri: Calella, Cieri e Forconi. Note – Parziali: 19-23, 32-40, 39-61. Tiri liberi: Loreto 1117, Piombino 714. Tiri da 3 punti: Loreto 926, Piombino 1028. Rimbalzi: Loreto 44, Piombino 35. Fallo tecnico a Ceccarelli. Usciti per falli: Aglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
