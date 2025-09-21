Duro affondo di Trump | Biden figlio di pana
Nuovo durissimo attacco di Donald Trump. Nel suo mirino torna l'ex presidente Joe Biden, definito un "tizio meschino e stupido". In un video, che Trump ha condiviso sul proprio account Truth, si sentono parole offensive all'indirizzo del suo predecessore alla Casa Bianca: "Biden è un tizio meschino e stupido. Non è mai stato intelligente, ma è sempre stato un meschino figlio di p*ttana". E aggiunge: "Come sta andando? Non troppo bene per lui adesso. Quando iniziate a provare pena per lui, ricordate che era un cattivo ragazzo". C'è da chiedersi cosa spinga Trump a provare questo odio nei confronti dell'esponente democratico, che ormai fa parte del passato, che lui ha spazzato via battendo la sua vice, Kamala Harris, nella corsa alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: duro - affondo
“Periferie lasciate sole, senza Stato né sicurezza”: il duro affondo del Siap
Duro l'affondo del candidato alla Presidenza di Democrazia Sovrana e popolare DSP, Francesco Toscano. "L'ospedale di Gioia Tauro- ha affermato - rappresenta l'emblema del cinismo e della corruzione delle nostre classi dirigenti" - facebook.com Vai su Facebook
Duro l'affondo del candidato alla Presidenza di Democrazia Sovrana e popolare DSP, Francesco Toscano. "L'ospedale di Gioia Tauro- ha affermato - rappresenta l'emblema del cinismo e della corruzione delle nostre classi dirigenti" - X Vai su X
Ancora droni russi su Kiev , Trump: Putin è impazzito; Trump attacca Musk: “Senza i sussidi, torneresti in Sudafrica”; Duro affondo di Trump su Zelensky: 'Il più grande piazzista di sempre. Con me basta aiuti infiniti'.
Duro affondo di Trump: "Biden figlio di p...ana" - Poi se la prende anche con il capo della Federal Reserve Powell e torna a dirsi deluso da Putin ... Da msn.com
Il lascito di Biden a Kiev, maxi aiuto da 2,5 miliardi. Musk: 'Zelensky un campione di furti' - Con le valigie ormai pronte, Joe Biden mette sul tavolo un maxi pacchetto, forse l'ultimo, di aiuti a Kiev per cercare di dissipare le ombre di un possibile stop del sostegno con l'imminente arrivo di ... Scrive ansa.it