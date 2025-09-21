Duro affondo di Trump | Biden figlio di pana

Nuovo durissimo attacco di Donald Trump. Nel suo mirino torna l'ex presidente Joe Biden, definito un "tizio meschino e stupido". In un video, che Trump ha condiviso sul proprio account Truth, si sentono parole offensive all'indirizzo del suo predecessore alla Casa Bianca: "Biden è un tizio meschino e stupido. Non è mai stato intelligente, ma è sempre stato un meschino figlio di p*ttana". E aggiunge: "Come sta andando? Non troppo bene per lui adesso. Quando iniziate a provare pena per lui, ricordate che era un cattivo ragazzo". C'è da chiedersi cosa spinga Trump a provare questo odio nei confronti dell'esponente democratico, che ormai fa parte del passato, che lui ha spazzato via battendo la sua vice, Kamala Harris, nella corsa alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

