Durante i festeggiamenti per San Michele a Vasto torna la fiera Ambulanti in città
Domenica 28 settembre, per l'intera giornata, a Vasto, in via Giulio Cesare e strade limitrofe, torna la manifestazione "Ambulanti in Città", giunta alla 16esima edizione. L'appuntamento fieristico, organizzato dalla Confcommercio di Chieti, vedrà la partecipazione di numerosi espositori
Grassano ha vissuto un momento di grande fede e orgoglio durante i festeggiamenti in onore di Sant'Innocenzo Martire . Il professor Nicola Incampo ha sottolineato l'importanza di questa celebrazione, ricordando come il nostro Patrono ci indichi la strada
Concerto e messa per l'anniversario di San Michele - Un concerto questa sera e la messa solenne in lingua latina domani per ricordare l'anniversario della dedicazione della basilica di San Michele avvenuta il 19 settembre del 1880, quando venne consacra
A Santarcangelo torna la Fiera di San Michele tra musica, cibo e tradizione - A Santarcangelo prende il via la stagione autunnale delle fiere con la Fiera di San Michele, durante la quale la Pro Loco sarà protagonista con numerose iniziative.